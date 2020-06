”Du har ett ansvar att skydda andra”

Nu är inte tid att tänka på sig själv, utan hur man kan skydda andra, tycker insändarskribenten.

Vad skönt det måste vara att friskriva sig själv hela tiden. Men en sak är säker, covid-19 finns.

Folk dör och insjuknar varje dag, unga gamla medelålders, inga går fria från detta,om man inte tar eget ansvar.

Det är lätt att skylla på myndigheter och så vidare, men vart fan ligger ert egna ansvar?

Ingen verkar i dagsläget veta hur, när eller om man blir immun, eller om det kommer ett vaccin. Så innan du skyller ifrån dig tänk: Vad kan jag göra? Hur kan jag hjälpa ? Måste jag verkligen gå ut på krogen, gå och handla, träffa andra? Jag kanske ska tänka på andra nu och lägga av med me, myself and I-attityden.

Det här händer här och nu själv har jag mist både min älskade mormor och en fin vän som var 51 år. Jag känner även flera som ligger på intensiven på grund av corona. Så tänk till!

Vårdpersonalen går på knäna. Är det några som vi är beroende av så är det just dem.

Det händer inte bara alla andra! Det kan hända just dig, just nu!

Kom igen nu Sverige! Hjälp till att försöka minska smittan. Vi kan inte skylla på myndigheter – vi har eget ansvar!!

Carina PH