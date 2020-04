”En bostad är en mänsklig rättighet”

Allmännyttans lägenheter säljs ut – och bostadskön växer, skriver Joakim Jonsson (S).

"På bara några år har bostaden i Sollentuna gått från att vara en mänsklig rättighet, till att bli en handelsvara som får finansiera Moderaternas besparingar på skola och äldreomsorg", skriver oppositionsrådet Joakim Jonsson (S).

Alla har rätt till en bostad, det står skrivet i Sveriges grundlag och i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Men verkligheten ser annorlunda ut, inte minst här i Sollentuna där bostadsbristen är akut.

Orsaken är inte ett bristande utbud av villor på Hemnet, utan att vi har för få hyresrätter. För den som inte kan eller får ta stora bostadslån är hyresrätt ofta det enda alternativet. Därför måste alla kommuner som vill uppfylla grundlagskravet om rätten till bostad se till att ha tillräckligt många hyresrätter.

Tyvärr tycks inte Moderaterna som styr Sollentuna ha några sådana intentioner. Här säljs allmännyttan ut. Trots att det krävs över tio år i kön för att få lägenhet här, har moderatmajoriteten beordrat Sollentunahem att ombilda cirka 1 500 hyresrätter till bostadsrätter. Utöver det har nästan 1 000 hyresrätter sålts till andra aktörer.

Resultatet av Moderaternas bostadspolitik är att Sollentunaborna tvingas vänta ännu längre för att få en hyresrätt, samtidigt som bostadskön växer sig rekordlång. Över 54 000 personer väntar just nu på att få en hyresrätt i Stockholmsregionen.

På bara några år har bostaden i Sollentuna gått från att vara en mänsklig rättighet, till att bli en handelsvara som får finansiera Moderaternas besparingar på skola och äldreomsorg.

Socialdemokraterna vill vända den här utvecklingen. Vi vill att Sollentuna ska vara en kommun som följer grundlagen och uppfyller FN:s mänskliga rättigheter. Allt annat vore faktiskt ovärdigt.

Därför har vi nu lagt ett förslag om att kommunen ska ansluta sig till The Shift – ett globalt FN-initiativ för att bostäder ska ses som en mänsklig rättighet i stället för en handelsvara. Städer och kommuner som ansluter sig till The Shift lovar att genomföra insatser för att rätten till bostad blir verklighet. Amsterdam, Berlin, New York och Malmö har redan anslutit sig.

Nu är det Sollentunas tur!

Joakim Jonsson (S), kommunalråd i opposition