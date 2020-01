”Skäms Haninge, som drog in på förskolepersonalens julbord!”

Julbord (illustrationsbild).

Publicerad

Förskolepersonalens julbord i Haninge drogs in. Det har fått en insändarskribent att kritisera Haninge kommun.

"Förskolepersonalen jobbar i överfulla lokaler, men ni visar ingen uppskattning!", skriver skribenten.





ANNONS

ANNONS

”Heja” Haninge kommun, som sparar pengar på att dra in förskolepersonalens julbord.

Ni kunde sträcka er till att bjuda på en påse skumtomtar och en ask After Eight på en APT till trött och hungrig förskolepersonal!

Er förskolepersonal jobbar i överfulla lokaler

Skäms Haninge!

Er förskolepersonal jobbar i överfulla lokaler och vänder sig ut och in, för att få kaoset att fungera, men ni visar ingen uppskattning!

Tvärtom, ni skuldbelägger personalen, för att de inte hinner dokumentera, inte har vett att dela stora grupper i mindre under dagen, fast det inte finns varken rum eller personal till det!

Personalen är uppgiven och många på gränsen till utbrända.

Personalen lyssnar inte kommunen på!

Vad gör ni för att förbättra deras arbetsförhållanden?!?

ANNONS

Ni med barn i kommunens förskolor: Så länge ni inte reagerar på förhållandena händer inget!

Personalen lyssnar inte kommunen på!

De vill få in så många barn som möjligt i grupperna, för att få in pengar!

En som ser sin anhörig gå under på jobbet