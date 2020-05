Läskigt passera mörka rondellen i Trångsund

Rondellen i Trångsund, där Magelungsvägen möter Storvretsvägen, har varit till hälften mörklagd i mer än 1,5 år nu.

Det är läskigt och trafikfarligt, skriver insändarskribenten,

Där finns fyra lyktstolpar, med två lampor i varje. En stolpe blev nerkörd, och det tog mer än ett halvt år att få upp en ny. Sedan i höstas finns en ny stolpe, men några lampor har den inte fått.

I snitt lyser hälften av lamporna, ibland två, ibland fem. Rondellen har nu haft otillräcklig belysning under två midvinterperioder, då ingen dager synes under morgonens högtrafik och mörkret lägrat sig under eftermiddagens trafiktopp.

Där Trångsunds överfart når ner till cirkulationsplatsen är sikten delvis skymd, och just där står stolpen som inte fått några lampor.

Jag tycker det är läskigt att cykla över rondellens tillfartsvägar på eftermiddagen vintertid, på väg till jobbet som bussförare på Nybodagaraget i Midsommarkransen.

Kommunen tycks inte ha förstått att det finns en olycksrisk. Annars hade man väl inte ingått ett så för kommunen och trafikanterna ofördelaktigt avtal med Vattenfall, entreprenör med ansvar för belysningen. Den som formulerat avtalet, och tillåter partiell mörkläggning av en ganska starkt trafikerad cirkulationsplats, tycker jag har bevisat sin inkompetens.

Björn Möllersten, Skogås