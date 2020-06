Låga löner trots störst klasser – hur tänker ni?

Låg lärartäthet och låga löneökningar gör kommunen till en oattraktiv arbetsgivare, skriver Läarförbundets representanter.

Vi har länge larmat om den extremt låga lärartätheten i kommunen, skriver Lärarförbundet.

Dessutom har det varit låga löneökningar de senaste åren, skriver förbundet som befarar lärarflykt till andra kommuner.

Vi har under lång tid larmat om lärares ansträngda arbetssituation och den extremt låga lärartätheten i kommunen. De senaste årens löneökningar har varit mycket låga trots att kommunen år efter år gjort stora ekonomiska överskott.

I resultatet för 2020 redovisar kommunen ett överskott på 257 miljoner kronor. I årets löneöversyn framförde vi ett förslag att använda en bråkdel av överskottet för att inflationssäkra löneökningsnivån för våra medlemmar. Detta blygsamma förslag förkastades med motiveringen att pengar saknas. Vi förklarade oss därför oeniga i löneöversynen 2020.

Det är sorgligt att Huddinge kommuns styrande politiker inte förstår att vara rädda om lärarna och skolledarna genom att ta sitt ansvar för lärarbristen, särskilt under rådande pressade läge.

Befarar lärarflykt

Redan innan coronakrisen ansattes lärare av ohälsosam arbetsmiljö. I Lärarförbundets årliga statistik “Bästa skolkommun 2019” låg Huddinge kommun näst sist i landet vad gäller lärartäthet, alltså näst flest elever per lärare i hela landet. Lärartätheten i fem av kommunens kommunala grundskolor är alla långt under rikssnittet, den sämsta har nästan dubbelt så många elever per lärare jämfört med riket som helhet.

Trots att kommunens lärare sliter mer än lärare i andra kommuner värderar inte den styrande koalitionen våra medlemmars arbete högt. Koalitionen väljer i stället att spara på lärares löneökningar.

Vi befarar en kostsam lärarflykt till kringliggande kommuner, försämrad verksamhetskvalité samt risk att Huddinge blir en mycket oattraktiv arbetsgivare. Det är tid för koalitionen att satsa på sina samhällsbärande lärare och skolledare.

Pablo Mendoza, styrelseledamot Annika Norrstad Ordförande Lärarförbundet Huddinge