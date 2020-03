Insändare

Vad gör ni åt råttorna, Botkyrkabyggen?

"Ni har låtit detta problem urarta" skriver insändarskribenten.

Stora råttor är ett problem och nu tar de sig även in i lägenheterna, skriver Storvretenbon i en insändare.

Nu måste ni ta tag i problemet med stora råttor vid Harbrovägen.

Ni har låtit detta problem urarta och nu tar de sig in i våra lägenheter. Man hör hur de springer under golv i väggar och i skåp, under kylskåp med mera.

Anticimex känner till detta problem och även ni!

Eftersom ni hade it-problem förra veckan kunde man inte ens lämna meddelande till telefonist.

Ni informerar inte om problemet till hyresgästerna i samma hus, trots att ni vet att råttor springer under huset.

Gör något nu!

S.N.

