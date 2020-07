Resa

Snart kan vi stockholmare vara välkomna i Norge och Danmark

Snart fritt fram för oss stockholmare att besöka Danmark och Norge igen.

Från och med nästa vecka kan Norge och Danmark öppna upp för stockholmare, uppgav Anders Tegnell statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten på tisdagens presskonferens.

I dag är stockholmare inte välkomna att besöka vare sig Danmark eller Norge, eftersom smittspridningen anses vara för hög i länet. Båda länder kräver att färre än 20 invånare per 100 000 ska ha smittats de senaste två veckorna. Senaste sju dagarna har Stockholms län legat under den gränsen, med 14 smittade per 100 000.

Troligen nästa vecka

– Norge och Danmark har öppnat för besök från olika svenska regioner. Om det fortsätter på det här viset blir även Stockholm aktuellt, förmodligen nästa vecka, säger Anders Tegnell.

Danmark uppdaterar sina inreseregler varje torsdag och Norge ”minst varannan vecka”.

Om reglerna ändras innebär det också att danskar och norrmän slipper sitta i karantän om de besöker Stockholm, vilket borgar för fler turister därifrån.