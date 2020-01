Aspuddenbon spelar huvudrollen i SVT:s nya serie Kalifat

Handling: Pervin bor i Raqqa med sin IS-anslutne man. För att kunna fly tipsar hon Säpoagenten Fatima (Aliette Opheim) om ett planerat terrordåd i Sverige. I en Stockholmsförort blir Sulle (Nora Rios) fascinerad av elevassistenen Ibbe som behandlar henne som en vuxen. Hon, bästisen Kerima och Sulles lillasyster får upp ögonen för en ny värld och börjar sakta men säkert radikaliseras.

Manus: Wilhelm Behrman och Niklas Rockström.

Regi: Goran Kapetanović.

I rollerna i urval: Gizem Erdogan, Amed Bozan, Aliette Opheim och Nora Rios.

Premiär: 12 januari i SVT1.

Det visste du inte: Pervins bebis spelas av två tvillingflickor som var omkring tre månader när inspelningen började. ”När den ena inte var så taggad på att vara med tog vi in hennes syster. De var världens lugnaste och coolaste och grät väldigt lite. När vi behövde spela in scener när bebisen grät fick vi vänta till någon av dem blev ledsen. Deras mamma och pappa var med under hela inspelningen och jag fick ett speciellt band till dem. Jag hade väldigt svårt att skiljas från dem.”