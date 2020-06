Bio Capitol arrangerar drive in-bio på Gärdet i sommar

Thelma och Louise och The Lob är två klassiker som kommer att visas på drive in-bion på Gärdet.

Under tio dagar i sommar kan du parkera din bil och njuta av en film under bar himmel när Bio Capitol tillsammans med flera andra aktörer arrangerar drive in-bio. På repertoaren hittas både nya filmer och gamla klassiker.

Snart kan du leva ut drömmen om att gå på drive in-bio här i Stockholm.

Under tio dagar visas filmer på storbildsskärm på Gärdet att njuta av inifrån din egen bil. Väl på plats ställer du in din radio på rätt frekvens för att få in ljudet från filmen i bilen.

Nya filmer och klassiker

På repertoaren finns nyare titlar som Knives out, Peanut Butter Falcon, Min pappa Marianne och 1917, men även klassiker som Flykten från New York, Thelma och Louise, Pianot och The Blob med Steve McQueen.

– Vi har arbetat för att sätta ihop ett program fullt av inbjudande filmglädje och det blir en blandning av bioaktuella titlar och klassiker, säger Jakob Abrahamsson på Bio & Bistro Capitol som arrangerar sommarbion ihop med byrån Le Pacte.

Drive in-bion äger rum 26 juni-5 juli på Gärdet, med två visningar per kväll, klockan 18 och 21.

Biljetter hittar du här.