Kerstin från Farsta tävlar i Funkisfestivalen

Kerstin genrepar inför onsdagens deltävling.

Kerstin Benzinger från Farsta tävlar i Funkisfestivalen med Abba-låten One of us.

– Jag håller tummarna och hoppas verkligen att det går bra, säger hon.

– Jag valde den för att den är enkel. Jag gillar stilen på låten, musiken, melodin och sångtexten.

Kerstin, som gillar glitter och prinsesstårta utan hallonsylt, bor i Farsta och tycker om att sjunga och spela piano. Det är första gången hon är med och tävlar i Funkisfestivalen.

– Det roliga är att jag sa till mamma ”jag tror inte jag kommer komma med i Funkisfestivalen” och dagen efter får jag besked om att jag är med. Jag blev glad och förvånad. Jag känner mig nervös, men jag hoppas och tror att det kommer gå bra. Många är nervösa innan de ska upp på scenen, det är inget att skämmas för.

Det gäller att försöka ha kul

Kerstin Benzinger

Första gången Kerstin sjöng låten inför publik var på en av Kulturskolans cafékvällar där man kunde ansöka till Funkisfestivalen. På onsdag tävlar hon mot de sju andra deltagarna om att gå vidare till semifinalen.

– Jag håller tummarna och hoppas verkligen att det går bra, men man vet aldrig. Det gäller att försöka ha kul.