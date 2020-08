Ella tog sig till kvalveckan i Idol – vill sjunga på svenska

Namn? Ella Hemdström.

Ålder? 22 år.

Bor? I Ella gård med mamma och lillebror.

Favoritställen i Täby? ”Soffan säger lillebror. Jag älskar att handla second hand på myrorna, här hittar jag alltid mycket.”

Intressen? ”Måla, second hand och mode. Sen har jag en sån extrem passion för att städa och organisera. Att organisera kök och namnmärka allt är min hidden talent.”

Vilken låt skulle du vilja sjunga i Idol? ”Diamond are a girls best friend. Den är helt out of min genre men barndomsfavorit”

Vilken låt hade du inte velat sjunga? ”Jag hade nog haft svårt att sjunga country för jag vet inte ens hur man gör. Jag har knappt hört den typen av musik men jag vet att den existerar.”

Vem är din Idol? Jag älskar Ashnikko, inte bara för musiken utan för att hon är så uttrycksfull och girl power. Molly Sandén är mer som en förebild, det känns som att hon bara har gott i sig.”