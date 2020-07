Mälarhöjdens Friluftsteater öppnar i augusti

Mälarhöjdens Friluftsteater kommer inte stå tom i sommar.

Publicerad

Det kommer vara full fart på Mälarhöjdens Friluftsteater i augusti, med allt från opera till Ted Gärdestad-tolkningar av välkända artister.

Men det gäller att hänga på låset - det finns bara 50 platser till varje föreställning.

ANNONS

ANNONS

Trots corona så blir det ett fullspäckat sommarprogram på Mälarhöjdens Friluftsteater.

I ”Äntligen på väg” tolkar Sofia Nordström, Sofia Lindström och Martin Ehntorp låtar av Ted och Kenneth Gärdestad. Både klassiker och lite mer okända verk utlovas.

Reuben Sallmander spelar huvudrollen i ”Min vän Fascisten”, en musikal skriven av Klas Abrahamsson och Erik Gedeon. Sex medelålders vänner befinner sig i skärgården och äter kräftor, när idyllen plötsligt rubbas av en oväntad gäst.

Bröderna Rongedal kommer tillbaka även i år och bjuder på tolkningar av David Bowie, men även andra artister och ett gäng av sina egna låtar.

Opera då, ska det inte vara någon opera? Det är klart att det ska vara opera. I ”Opera vid Mälaren” framför Katarina Pilotti och Ulf Wiger verk av bland annat Verdi och Puccini, men även låtar från West side story och The Plantom of the opera.

Sommaren avslutas med en favorit i repris: sånggruppen Avec, kända från Allsång på Skansen och Rhapsody in Rock, är tillbaka på Mälarhöjdens Friluftsteater.

ANNONS

Mälarhöjdens Friluftsteaters sommarprogram ”Äntligen på väg” – 8 augusti ”Min vän Fascisten” – 13, 14, 19, 20 och 21 augusti ”Bröderna Rongedal” – 15 augusti ”Opera vid Mälaren” – 22 augusti ”En 6:a AVEC när den är som bäst” – 30 augusti Källa: Mälarhöjdens Friluftsteater Visa Dölj

Evenemangen kommer tillåta en publik på max 50 personer och man bokar sina biljetter på: www.mälarhöjdensfriluftsteater.se

Alla barnproduktioner flyttas fram till sommaren 2021.