Presens impro fortsätter driva med kändisar

Clara Henry och Jenny Strömstedt medverkar på Presens improkällare under våren.

Publicerad

Kändisars liv improviseras ihop till en humorföreställning inför publik på Presens improkällare i Midsommarkransen.

Först ut bland vårens föreställningar är Clara Henry.

ANNONS

ANNONS

Konceptet kommer från amerikanska Broadway och musikalen ”Hamilton, an American musical”. På Midsommarkransens Broadway, Presens improkällare på Tegelbruksvägen, handlar det om att bjuda in kändisar av olika slag, intervjua dem på scen för att sedan göra en humoristisk hiphopmusikal av svaren. Allt improviseras på plats av humorsällskapet Presens impro i föreställningen ”Mic drop your life”.

Tidigare har bland andra Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och komikerna Maguns Betnér och Babben Larsson varit med.

I vår är det dags för nya gäster.

Deltagare 2020

31 januari: Humorprofilen och programledaren Clara Henry.

13 mars: Programledaren Jenny Strömstedt.

27 mars: Programledaren och humorprofilen Daniel Hallberg.