Skarpnäcksbo kan vinna internationell filmfestival

Sven Blume har regisserat långfilmsdokumentären "For Somebody Else".

Publicerad

Skarpnäcksbon Sven Blumes långfilmsdokumentär “For Somebody Else” är ett av bidragen som på lördag har chansen att koras till vinnare på Göteborgs Internationella Filmfestival.

– Det är många fina bidrag så det är en ära att få vara med på den här filmfestivalen, säger Sven Blume.

ANNONS

ANNONS

I sex år har Sven Blume arbetat med dokumentären som han tillsammans med sitt team filmat i Kalifornien, USA. Denna dokumentär handlar om tre kvinnor som är surrogatmammor. Sven Blume har följt dessa kvinnor före graviditeten, under och efter.

– Jag var intresserad av frågan och kände att det fanns en ganska förenklad bild, säger han.

Surrogatmammans villkor och rättigheter var något som han ville uppmärksamma genom att få svar på frågor som hur de här kvinnorna mår och vad de känner.

– Det här ämnet är så mycket mer komplext och intressant än att bara hitta den enkla bilden, säger Sven Blume.

Kontrakt utan gränser

– Kalifornien är den plats på jorden där allt i princip är möjligt. Där man kan ingå i det här arrangemanget utan att det finns någon som säger till om hur det ska göras. Det skrivs ett kontrakt mellan de som ska få barnet och den som ska bära barnet. Sen får man fylla kontraktet med vad som helst kring regleringar, förklarar Sven Blume.

Filmen speglar hans intressen av att ta reda på om vem som har rätten att bestämma över en kvinnas kropp. Han tar abort som ett exempel, att någon annan skulle bestämma över en kvinnas rätt eller inte att göra abort menar Sven Blume skulle vara väldigt kontroversiellt i en svensk kontext. Det jämför han med Kalifornien.

– Det finns ingen juridisk instans i Kalifornien som säger ”nä, det går över gränsen”, som att bestämma över en abort till exempel, då det regleras genom kontraktet.

ANNONS

250 000 kronor står på spel

Nu har hans bidrag gett honom möjligheten att vinna 250 000 svenska kronor som är till för vidare filmproduktion. Sven Blume vill inte spekulera i lördagens utfall då han inte har någon aning om hur det kommer att sluta, men att det självklart skulle vara betydelsefullt för honom att vinna.

– Det är många fina bidrag så det är en ära att få vara med på den här filmfestivalen. Det är alltid fint att vinna men jag hade tyckt att det hade varit väldigt stort oavsett, säger han.

Dokumentären lanseras på svenska biografer under hösten 2020.