Swisha så spelar vi – streamad välgörenhetskonsert i kyrkan

Här är låtarna som bandet har övat in, men det går att önska andra också om de är något så när välkända.

Sång till friheten

Sol, vind och vatten

Somliga går i trasiga skor

Goliat – Laleh

När livet inte blir som vi har tänkt oss, psalm 779

Blott en dag, psalm 249

Amazing grace, psalm 231

Blowin’ in the Wind – Bob Dylan

Lean on Me – Bill Withers

Ain’t No Sunshine – Bill Withers

You’ve Got a Friend – Carole King

You Bring the Sun Out – Randy Crawford

You Might Need Somebody – Randy Crawford

Shackles (Praise You) – Mary Mary

What a Wonderful World

Summertime

As Time Goes By