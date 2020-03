Tvillingmamma i Sjöberg skrev boken hon velat läsa själv

Namn: Susanne Nylén.

Ålder: 43 år.

Bor: Sjöberg.

Familj: Håkan Andreasson som också är journalist och ligger bakom hyllade fotbollspodden When We Were Kings, döttrarna Daisy, 9 år, och Siri och Lily, 6 år.

Yrke: Presschef på Nordic Entertainment Group.

Aktuell: Med ”Tvillingboken” som finns nu i bokhandeln. Kommer till Akademibokhandeln i Sollentuna centrum för att signera böcker den 2 april.