Man allvarligt skadad i skottlossning – en anhållen

Publicerad

En person skadades allvarligt i en skottlossning i Haninge sent under måndagskvällen.

Två personer greps under natten.

En person fick föras till sjukhus med allvarliga skador efter en skottlossning i Handen centrum strax för 23.20 på måndagskvällen.

Ett flertal vittnen har förhörts under natten och brottsplatsen är avspärrad.

Under natten frihetsberövades två män på två olika platser.

Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord.

Texten uppdateras.