Äntligen gympa! Mötesplatser satsar på utomhusaktiviteter

Gunnar och Kerstin gör utfallssteg. Höstens gympa görs coronasäkert. Två meter mellan deltagarna och framförallt - ute i det fria.

Efter att ha varit coronastängt sedan i mars startar Mötesplatserna aktiviteter i liten skala – utomhus.

Mitt i hängde med på ett gympapass och mötte stor glädje bland deltagarna.

– Inte samma sak att gympa framför tv:n, säger Kerstin Hedlind.

Septembersolen strålar från en klarblå himmel och luften är klar och krispig när Kerstin Hedlind och Gunnar Cederberg kämpar på med armhävningar, stretch och balansövningar utanför Frimurarhemmet.

– Det här behövs verkligen, säger Gunnar Cederberg medan han stretchar ut benets baksida.

Stängt sedan mars

Ledda av Anne Rick, samordnare för Mötesplats centrum deltar Gunnar och Kerstin i en av höstens första träffar för äldre som ordnas i stadens regi sedan alla verksamheter stängde ner på grund av pandemin i mars.

– Jättetrevligt! säger Kerstin Hedlind om gympapasset.

Men hon hoppas att fler hittar till aktiviteten nästa gång.

– Det har varit så tråkigt när Mötesplatsen varit stängd. Jag brukar göra gympa med Sofia framför tv:n hemma. Men det blir inte samma sak, säger hon.

Träffarna spridda över ön

Stadens Mötesplatser för äldre smyger i gång sina verksamheter i liten skala med fokus på saker man kan göra utomhus – gympa, promenera eller spela boule – så länge vädret tillåter.

Aktiviteterna sker på platser dit man bedömer att många kan ta sig utan att behöva åka kollektivt.

Fakta Kostnadsfritt – men anmälan gäller Scheman för de olika aktiviteterna och hur man anmäler sig till dessa, finns på stadens webbplats under Aktiv senior. Visa Dölj

Staden har ännu inte fattat beslut om att öppna upp Mötesplatsernas inomhusaktiviteter. Något som både Kerstin Hedlind och Gunnar Cederberg längtar efter.

– Man blir galen till slut när man sitter hemma, säger Kerstin Hedlind som är trött på att inte kunna handla själv, hälsa på sönerna eller ha ett socialt liv med vänner.

Att få träffas är grejen

Gunnar Cederberg brukade gå på Friskis och Svettis innan de stängde sina seniorpass på grund av corona. Han har hållit igång hemma med pass på datorn. Men gympapassen på Mötesplatsen är viktiga på grund av det sociala, tycker han.

– Det är lika mycket att vi träffas som att vi har gympa. Vi fikar efteråt och det är väldigt trevligt, säger han.

Frustration över stängda Mötesplatser

Mötesplatssamordnaren Anne Rick är också glad över att kunna sätta igång igen under säkra former. Under corona har många äldre hört av sig till henne med frustration över situationen.

– Vi har längtat så efter att få sätta igång. Det är ju det här vi vill göra, att träffa lidingöborna, säger hon.