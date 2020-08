Två apotek i Solna stängs – förbjuds sälja läkemedel

Enligt Läkemedelsverket har det upptäckts flera "avvikelser" i apotekens verksamhet. Nu ska apoteken säljas.

Publicerad

Läkemedelsverket stänger två apotek i Solna.

Enligt myndigheten har det pågått flera "avvikelser" i verksamheten.

ANNONS

ANNONS

Råsunda apotek och Hagalunds apotek har tvingats stänga efter flera ”avvikelser” i verksamheten. Det framgår av ett beslut från Läkemedelsverket.

Apoteken ska säljas

Det var efter att en anonym tipsare kontaktat Läkemedelsverket som det gjordes flera inspektioner på apoteken. Vad som upptäcktes under inspektionerna framgår inte av de handlingar som Mitt i Solna tagit del av men apoteken har trots avvikelserna fortsatt bedriva sin verksamhet under flera år. Apoteket ska ha åtgärdat brister, men nu beslutar Läkemedelsverket ändå att dra in apotekens tillstånd att sälja läkemedel.

Apoteken ägs av ett och samma Solnabolag, Medicare Pharmacy in Sweden AB. I slutet av juni meddelade bolaget att man planerar att sälja de båda apoteken.

Kan få vite på 500 000 kronor

Nu beslutar Läkemedelsverket att apoteken, av patientsäkerhetsskäl, inte får bedriva någon verksamhet alls fram till försäljningen. Förbudet gäller med omedelbar verkan, skriver myndigheten. Berörda patienter ska kunna hämta ut sina läkemedel på andra apotek.

Om apoteken bryter mot förbudet kan de dömas till vite på 500 000 kronor.

Mitt i har försökt nå Medicare Pharmacy in Sweden för en kommentar.

Enligt Läkemedelsverket har apoteken varit stängda sedan åtminstone 24 juli.