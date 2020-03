CORONAVIRUSET

Ökat tryck på Arbetsförmedlingen i spåren av viruset

7 512 personer skrev in sig på Arbetsförmedlingen under mars tre första veckor.

Det är 78 procent fler än samma tid förra året, visar siffror som Stockholms handelskammare tagit fram.

Det är mycket bekymmersamt, tycker Stockholms handelskammare som bergärt underlaget från Arbetsförmedlingen.

– Ökningen är markant och tyvärr talar mycket för att utvecklingen kommer se ut på ungefär samma sätt även framåt, eftersom exempelvis hotell, restaurang och detaljhandel tappar betydande delar av sina intäkter, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms handelskammare, i ett pressmeddelande.

Mitt i skrev har tidigare skrivit om Arbetsförmedlingens sammanställning som visar att över 10 000 personer varslats från sina jobb i Stockholms län sedan 1 mars i år.

Efterlyser ”coronakommission”

Handelskammaren efterlyser redan nu åtgärder som ska snabba på återhämtningen när krisen är över och föreslår en liknande lösning som under krisen 90-talet – med syftning på ”Lindbeckkommissionen”.

– Vi tror att en sådan coronakommission, där näringslivet bör vara med och bidra, är en bra modell för att identifiera de politiska reformer som stakar ut vägen till en snabbare återhämtning, säger Stefan Westerberg.

