10-åringar kan få pendla från Runmarö, Svartsö och Möja

Runmarö, Svartsö och Möja får ha förskola och förskoleklass–årskurs 3. Från årskurs 4 får eleverna pendla till Djurö. Sex tjänster sparas in på skolorna på öarna men i stället måste Djurö skola anställa ytterligare fem personer. Samtidigt ökar kostnaden för skolskjuts men 1 miljon kronor per år. Sammantaget blir förändringen omkring 0,5 miljoner kronor dyrare per år än nuvarande organisation.