Kvinna attackerades på löprunda – blev indragen i skogsdunge

I mitten av januari larmades polis och ambulans till Norra Ängby. På platsen fanns en kvinna som berättade att hon hade blivit överfallen. Bredvid henne satt mannen som attackerat henne.

Var rädd för sitt liv

Kvinnan hade musik i öronen och uppfattade inte att mannen kom upp bakom henne.

När han tog tag i henne trodde kvinnan först att det var någon som skojade, har hon berättat i tingsrätten. Sedan greps hon av panik.

Mannen välte omkull henne och drog henne i en skogsunge. Sedan tryckte han henne hårt till marken och satte sig sedan på hennes rygg. Samtidigt drog han kvinnans halsduk hårt runt halsen.

Kvinnan har uppgett att hon hade svårt att andas, men när hon försökte skrika sa mannen till henne att det bara skulle göra saken värre. Hon tänkte ”nu dör jag”, enligt domen i tingsrätten.

Mannen har i förhör berättat att han mått dåligt under en längre tid, men att överfallet var ett plötsligt infall han fick under en joggingtur. Han fick syn på kvinnan och i den stunden försvann hans omdöme, berättade han under rättegången.

Övertalade mannen att få ringa 112