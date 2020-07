skräpigt vatten

Ton med skräp från vattnet avbildar Stockholms stadshus

I en vecka har Rena Mälaren dykt efter ton med skräp som använts för att bygga miniatyren, som kallas Atlantis 2.

Publicerad

Stockholms stadshus har nu blivit avbildat av skräp som hittats på Riddarfjärdens botten.

Miniatyren ställdes ut under fredagen och lockade många stockholmare.

– Det är förskräckligt att det är så mycket skärp i vattnet, säger Åke Larsson.

På en pråm i vattnet intill stadshuset på Kungsholmen flyter en installation av skräp – föreställande just Stockholms stadshus. I en vecka har Rena Mälaren dykt efter ton med skräp som använts för att bygga miniatyren, som kallas Atlantis 2.

Lockade många nyfikna

Under fredagen kunde stockholmarna tittar på verket, prata med dykarna och lyssna på livemusik från bandet Jim J River & The Band of Brothers. Flera stannade upp och fotograferade Atlantis 2.

– Jag är otroligt glad att den här dagen är här och att det är så många som är samlade. Folk har stannat och sagt att de är förfärade över vad de ser och att de är tacksamma att någon tar tag i problemet som är väldigt dolt, säger Fredrik Johansson, initiativtagaren till Rena Mälaren.

Vernissaget lockade stockholmare från hela länet. En av dem var Åke Larsson från Högdalen. Han tycker att Rena Mälaren borde få bidrag för deras insats, som i dag drivs helt ideellt. Åke Larsson hittar ut över vattnet och skrotet som föreställer Stockholms stadshus.

– Jag tycker det är förskräckligt att det är så mycket skärp i vattnet. Jag förstår inte hur folk tänker, det här är vårt dricksvatten, säger han.

Hittat ton med sopor

I vattnet har dykarna hittat ton av blybatterier, bildäck, elsparkcyklar, cyklar och massa annat skrot.

– Vi vill skicka en signal till politikerna i Stockholm. De har länge blundat för det här och det är dags att göra någonting åt det, säger Fredrik Johansson.

Miniatyren av stadshuset står kvar under lördagen och på söndag fraktas skrotet till återvinningen. Rena Mälaren dyker efter skärp i hela Stockholms innerstad.