Bålstapensionär vann 20 miljoner på Keno – satsade 70 kronor

Publicerad

En pensionerad kvinna i Bålsta blev under fredagskvällen mångmiljonär. På Willys i Bro lämnade kvinnan in en kenorad och betalade 70 kronor. Då dragningen var klar visade det sig att hon hade prickat in 11 rätt och därmed blivit 20 miljoner kronor rikare.

ANNONS

ANNONS

Svenska Spel försökte upprepade gånger att nå den nyblivna Bålstamiljonären för att gratulera. Kvinnan trodde inledningsvis att det rörde sig om en säljare och la på luren. Vid tredje försöket var hon mer talbar – och hade själv hunnit rätta sin rad.

– Det är helt otroligt! Man hör och ser så mycket om bedrägerier. Men du menar alltså att jag har vunnit 20 miljoner kronor? Oh kära någon, sa kvinnan med sitt dragningsresultat framför sig.

Mannen sitter bara och gråter nu, det är känslorna som svämmar över.

Den vinnande Bålstakvinnan

Efter en tung vår betyder vinsten mycket

Efter en tung vår där kvinnan och hennes man förlorat flera anhöriga betyder vinsten extra mycket.

– Mannen sitter bara och gråter nu, det är känslorna som svämmar över. Det är inte så att vi hade det dåligt innan, men det blir en trygghet för framtiden. Nu kan vi sätta guldkant på vardagen och hjälpa barnbarnen lite också, sa kvinnan och tillade:

– Men man kan inte ösa allt över dem, de får inte åka på någon räkmacka, någon ordning får det vara.

ANNONS

Firar med nära och kära

Paret har firat vinsten under helgen tillsammans med nära och kära, och försöker begripa vad som faktiskt hänt.

– Från att tro att det är en telefonförsäljare som stör en fredagskväll, till att tro att hon är med om ett bedrägeri till att slutligen börja förstå att mångmiljonvinsten faktiskt är sann. Det blir sannerligen en minnesvärd helg för paret, säger Svenska Spels vinnarkommunikatör Natalie Wallin.

Nu väntar bankmöte för paret med ekonomisk och juridisk rådgivning för att få stöd i den nya och annorlunda tillvaron som mångmiljonär.