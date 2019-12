Stadig befolkningsökning i Järfälla under 10-talet

Järfälla växer så det knakar. Barkarby har vuxit mest och Viksjö minst. Järfälla växer så det knakar. Barkarby har vuxit mest och Viksjö minst.



Järfälla har växt stadigt de senaste tio åren och kommer att fortsätta växa.

Framöver förväntas kommuninvånarna procentuellt öka mer än i någon annan kommun i Stockholms län.



Om man ser tillbaka på 2010 så hade Järfälla kommun 66 211 invånare, enligt siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). År 2018 hade antalet invånare ökat till 78 480.

Ser man mer specifikt på siffrorna kan man se att antalet invånare ökade med omkring 1 000 personer per år under första halvan av decenniet, medan det från 2015 och framåt ökat med omkring 2 000 per år.

Fler födda och inflyttade

Enligt Järfälla kommun bestod ökningen under 2018 dels av ett födelseöverskott på 420 personer, räknat på att 938 fötts och 518 dött. Och dels på ett flyttningsnetto på 1 600 personer, räknat på att 7 721 flyttat in och 6 121 flyttat ut.

Det finns också politiska förklaringar till befolkningsökningen. Mellan 2015 och 2018 byggde Järfälla kommun i genomsnitt 920 bostäder per år, visar en sammanställning från länsstyrelsen i Stockholm.

Barkarby vuxit mest

Det är framför allt Barkarby som vuxit mest, med nästan 1 000 invånare per år. På andra plats kommer Jakobsberg med en ökning på 800 invånare i snitt årligen.

Viksjö är den enda kommundelen som krymper lite. Mellan 2017 och 2018 minskade invånarna med 42 stycken. Men ser man till fyra år så bor det 250 personer fler där 2018 än det gjorde 2015. Det är dock i princip ingenting jämfört med andra delar av kommunen.

Störst ökning i Stockholms län

Till år 2028 räknar kommunen med att ha passerat 100 000-gränsen och mer precist ha 103 108 invånare. Man väntar sig alltså att en ökning på 24 628 personer kommer att ha skett mellan 2018 och 2028. Det motsvarar en procentuell ökning på över 30 procent, den största i Stockholms län.