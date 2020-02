Ny butik med begagnade barnkläder i Aspudden

I butiken säljs barnkläder i storlekar upp till 110 på kommission. ”Jag tar emot allt så länge det är i bra skick", säger Sara Skoglund.

Sara Skoglund försöker leva ett så hållbart liv som möjligt och efter föräldraledigheten ville hon göra något nytt. Det resulterade i en butik i Aspudden där hon nu säljer begagnade barnkläder på kommission.

Sara Skoglund jobbade tidigare inom media, men under dagarna som föräldraledig kom tankarna på att byta bana.

När hennes son började förskola i höstas så startade arbetet med idén om en second hand-butik med barnkläder. Nu hyr hon två lokaler på Torsten Alms gatan i Aspudden, och i början av februari öppnade hon Recykleriet där hon säljer begagnade barnkläder på kommission.

– Jag gick förbi lokalen väldigt många gånger eftersom att jag bor i närheten. Det såg inte ut att vara någon verksamhet där och när det kom ut en annons så kontaktade jag hyresvärden, säger hon.

Den ena butiken använder hon alltså själv och i lokalen vägg i vägg säljer Like new by us begagnade barnvagnar, möbler och cyklar.

En mysig plats för häng

Sara Skoglund vill att hennes butik ska bli en plats att sprida återbrukskonceptet, och där fler ska ändra synen på att begagnade kläder är något äckligt.

– Den här stämpeln finns fortfarande, vilket är ganska konstigt. Dessutom så slits kläder i de mindre storlekarna så himla lite. Vi insåg ganska snabbt att när man skaffar barn så blir man utsatt för så mycket onödig konsumtionshets och en bebis behöver egentligen väldigt få saker. Jag kan inte försvara en slit och släng konsumtion, säger hon.