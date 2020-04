Coronaviruset

123 bekräftade fall av corona i Solna

Fram till och med den 6 april har cirka 12 600 personer provtagits i Stockholms län och 3 143 personer har bekräftats bära på viruset.

Publicerad

123 fall av corona har bekräftats i Solna. Det visar färska siffror från Region Stockholm.

ANNONS

ANNONS

Region Stockholm har sedan 12 mars endast provtagit riskgrupper och personer som behöver vård.

De nya siffrorna som redovisar bekräftade fall i respektive kommun och stadsdel visar alltså inte hur många som faktiskt smittats, utan hur många som provtagits och bekräftats bära på viruset.

Fram till och med den 6 april har cirka 12 600 personer provtagits i Stockholms län och 3 143 personer har bekräftats bära på viruset.

– Vi kan nu se att smittspridning sker i hela Region Stockholm. Tidigare har vi rapporterat en överrepresentation av antalet smittade personer per 10 000 invånare främst i stadsdelarna Spånga Tensta och Rinkeby Kista. Det tycks dessvärre hålla i sig, säger smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm i ett pressmeddelande.

Kommunen väntar på besked

Precis som i många andra delar av landet har smittan i Solna nått äldreboenden. Hittills har Solna stad bekräftat 28 fall på äldreboenden, men som Mitt i tidigare har rapporterat har kommunen tillfälligt lagt locket på om antalet fall inom äldreomsorgen. Anledningen är att man väntar på besked från Region Stockholm om riktlinjer för om och hur kommunen ska kommunicera konstaterade fall samt dödsfall.

– Innan vi fått ett besked från Region Stockholm kommer vi inte att sammanställa och kommunicera några sådana uppgifter från stadens sida. Det är den läkarorganisation som är kopplad till respektive verksamhet som rapporterar in dessa uppgifter till Region Stockholm, har Solna stads presschef Rasmus Sandsten tidigare sagt till Mitt i.

Så många har bekräftats sjuka i covid-19

I listan redovisas det totala antalet bekräftade covid-19-fall samt bekräftade fall per 10 000 invånare. För de kommuner eller stadsdelar som har under 10 smittade personer per 10 000 invånare redovisas dessa samlat.

Område Antal fall Fall per 10 000 invånare Länet 3143 13 Botkyrka 106 11 Danderyd 44 13 Ekerö 24 13 Haninge 80 9 Huddinge 101 9 Järfälla 110 14 Lidingö 77 16 Nacka 134 13 Norrtälje 27 4 Salem 11 7 Sigtuna 71 14 Sollentuna 110 15 Solna 123 15 Stockholms kommun totalt 1461 15 Bromma 87 11 Enskede-årsta-Vantör 108 11 Farsta 73 12 Hägersten-Liljeholmen 83 9 Hässelby-Vällingby 119 16 Kungsholmen 62 9 Norrmalm 137 17 Rinkeby-Kista 238 47 Skarpnäck 53 11 Skärholmen 60 16 Spåna-Tensta 144 37 Södermalm 152 12 Älvsjö 43 14 Östermalm 102 13 Sundbyberg 125 24 Södertälje 117 12 Tyresö 59 12 Täby 81 11 Upplands-Bro 26 9 Upplands Väsby 49 10 Vallentuna 14 4 Vaxholm 13 11 Värmdö 30 7 Österåker 38 8

Källa: Smittskydd Stockholm.

ANNONS

Information på 26 språk

Sedan den 18 mars har Region Stockholm förstärkt informationsinsatserna i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Utöver svenskt informationsmaterial har man dessutom spridit information på 26 olika språk i allt från köpcenter till medborgarkontor. Flerspråkiga informatörer har dessutom befunnit sig i området för att prata med folk. – Jag vill att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, ha noggrann handhygien och att avstå från att samlas för olika typer av fester och firanden vid de kommande högtiderna. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där man bor, säger Per Follin.