Så många besökare har biblioteken tappat under coronakrisen

Bibblorna har haft betydligt färre besökare under slutet av mars och början av april.

Publicerad

Coronakrisen har gjort att många bibliotek har fått stänga under våren.

På flera av de bibblor som är öppna har antalet besökare minskat drastiskt.

ANNONS

ANNONS

Stadens bibliotek har fått ta emot färre besökare under våren som helt präglats av coronakrisen.

På stadsbiblioteket vid Odenplan kom det under vecka 8 in drygt 22 000 besökare genom dörrarna. Under vecka 14 var samma siffra 7 402 besökare.

Antal besökare vecka för vecka

Loading…

Källa: Kulturförvaltningen

Många i personalen sjuka

Tillfälliga stängningar, restriktioner i antal besökare i lokalerna och avvikande öppettider har såklart spelat en roll i minskningen.

Sjukfrånvaron hos bibliotekspersonalen har varit hög under våren, berättar Carolina Ekéus, press-och medieansvarig på kulturförvaltningen.

– Därför tvingades olika bibliotek varje dag att stänga tillfälligt, vilket skapade svårigheter såväl för besökare som för medarbetare.

ANNONS

Antal besökare övriga innerstan Loading…

Källa: Kulturförvaltningen (Kungsholmens bibliotek hade stängt årets tre första veckor)

23 mars beslutade stadsbibliotekarien därför att hålla ett antal mindre bibliotek stängda tillsvidare, för att i stället fokusera på att kunna hålla de flesta bibliotek öppna utan avbrott.

Men när Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika trängsel kom, den 1 april, beslutade stadsbibliotekarien att endast hålla öppet de bibliotek som är stora och robusta nog att ta in fler än ett fåtal personer samtidigt utan att det uppstår trängsel.

Just nu är därför bara tolv bibliotek öppna.

Fakta Följande bibliotek är i dagsläget öppna (övriga är stängda tillsvidare): Farsta Hornstull Högdalen Kista Kungsholmen Rinkeby Stadsbiblioteket Skärholmen Tensta Vällingby Östberga Östermalm (Fältöversten) Källa: Kulturförvaltningen Visa Dölj

Får ni ihop tillräckligt med personal?

– Vi har under de senaste veckorna haft en sjukfrånvaro på runt 30-40 procent. I och med att vi endast har tolv bibliotek öppna så har vi personal för att hålla öppet, Carolina Ekéus

Hur kommer bibblorna att hålla uppe kommande veckor?

– Vi följer noggrant samhällsutvecklingen och gör en kontinuerlig bedömning i takt med det. I dagsläget bedömer vi att det fungerar bra att hålla dessa tolv bibliotek öppna tillsvidare.