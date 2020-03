Boktips.

Sovtajm – biblioteket tipsar om de mysigaste godnattböckerna

Nike Hjelm på Lidingö bibliotek har finkammat hyllorna efter de bästa godnatt-böckerna.

Vad är egentligen en bra godnattsaga? En lite lagom tråkig bok som du gärna somnar ifrån eller en riktigt stark berättelse som följer med dig in i drömmen? Här tipsar jag om tre barnböcker som på olika sätt handlar om sömn.

Fångar essensen i en mysig läggning

Antologin Nu sover vi – berättelser och sånger vid läggdags är en samling nya och äldre bilderböcker med det gemensamma temat: Att gå och lägga sig. Här finns bland annat Emma AdBåges pärla Nu är det sent! samt nyskrivna berättelsen Ligg still! av Nathalie Ruejas Jonson, där den stora sängen under natten fylls på med fler och fler familjemedlemmar. Boken avslutas med ett utdrag ur Lena Sjöbergs Tänk om… som fångar själva essensen i en mysig läggning:

Tänk om JAG var liten och tänk om DU var stor

Och vi satt här tillsammans i huset där vi bor

Du hade städat hela dagen och lagat fiskgratäng

Jag hade spelat tevespel och hoppat i din säng

Du fick borsta mina tänder och ta på min pyjamas

Jag ville vara nära dig så att vi kunde kramas

Sen läste du en saga i lugn och ro för mig

Och för alla mina nallar som lyssnade på dig

Ja, tänk om du var jag och tänk om jag var du

Du skulle viska i mitt öra: – Det är dags att sova nu

Läs långsammare och låångsaamare och lååångzzz…

Men om man har svårt att somna då? Sömnsagor – sagor som hjälper ditt barn att somna av Helena Kubicek Boye med bilder av Laura di Francesco är en samling korta berättelser tänkta att avsluta kvällens lässtund. Den vuxna ska hjälpa barnet att komma till ro genom en nästintill meditativ läsning om tex ett sömntåg som rullar in på stationen. På vissa ställen finns uppmaningar att läsa extra långsamt samt att gäspa (!). Författaren är psykolog och boken inleds med goda råd kring läggning och sömn. Målgruppen är barn 3 – 6 år, men jag tror att även äldre barn kan ha hjälp av boken.

Intressant om trötta fakta

Sova snarka snooza – en trött bok om sömn av Katarina Kuick med bilder av Elin Lindell är en rolig och lättläst faktabok om sömn. Förutom att förklara vad REM-sömn, jetlag och mardrömmar egentligen är, får vi bland annat lära oss om den lilla delen av hjärnan som heter Hippocampus. I den lagrar vi all ny information under dagen och när vi sedan somnar sorteras informationen vidare till andra delar av hjärnan, eller sorteras helt enkelt bort. Spännande! Passar barn cirka 8 – 12 år.