De bjuder hemlösa på lunch under Liljeholmsbron

Peter Haglund och Amina Mbye på organisationen Be near the homeless ordnar luncher i Hornstull.

Publicerad

När kyrkor och andra insatser för hemlösa stängde under våren valde Peter Haglund och Amina Mbye att starta.

Nu serverar de hemlagad lunch i Hornstull varje lördag.

– De som kommer och äter har blivit som min familj, säger Amina som själv varit hemlös.

Grillat lamm, oxsvanssoppa och couscoussallad. Så kan menyn se ut när Amina Mbye och Peter Haglund dukar upp lunchen under Liljeholmsbron vid Hornstulls strand.

Varje lördag bjuder de stadens hemlösa och utsatta på ett mål hemlagat.

Vid kastrullerna står Amina, hon lagar all mat själv. Och ryktet om hennes goda mat har spridit sig.

– I lördags serverade vi 300 tallrikar. Maten tar alltid slut och folk säger att de aldrig fått så god mat, berättar Peter.

Var själv hemlös

Deras organisationen heter Be near the homeless. Peter jobbar på behandlingshem för missbrukare. Aminas drivkraft att hjälpa samhällets utsatta är hennes egen bakgrund.

Hon var själv hemlös när hon kom till Stockholm för några år sedan.

– Jag kom hit med min dotter och hade ingenting. Det var en väldigt tuff tid. Jag känner igen mig i alla de människor som kommer hit och äter, de har blivit som min familj. Jag vet vad de går igenom och hur det känns att gå hungrig, berättar Amina.

Den som är mätt är lycklig, resonerar hon. Och det handlar inte bara om vad som äts, utan också hur maten presenteras.

– Jag dekorerar alltid tallrikarna och serverar alla med ett leende. För mig är det att visa respekt för den som ska äta, säger Amina.

Kyrkor höll coronastängt

De drog igång i maj och insåg direkt att insatsen fyllde ett tomrum.

– Vi märkte under våren att Frälsningsarmén och flera kyrkor började stänga på grund av corona. Många blev väldigt glada när de hittade till oss och för varje vecka kommer fler, säger Peter.

Handtvätt före maten och avstånd i kön gäller för att minska smittorisken.

Vill ha lokal

Peter och Amina, som gör insatsen på sin fritid, önskar sig en lokal med kök för att utöka sin verksamhet.

– Snart blir det vinter och kallt. Min dröm är att kunna laga frukost, lunch och middag för hemlösa och erbjuda en plats där man kan träffas, värma sig och prata. Många är ensamma, säger Amina.