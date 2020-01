Polisen: Explosionen på Östermalm skedde på gatan

Stora delar av gatan var avspärrad under måndagsförmiddagen.

Publicerad

Polisens tekniska undersökningen på Gyllenstiernsgatan är klar.

Enligt polisen skedde explosionen utanför entrén, men myndigheterna söker fortfarande tips.

Boende får samtidigt tillgång till sina lägenheter.



Det har nu gått drygt 36 timmar sedan den stora explosionen på Gyllenstiernsgatan förstörde delar av huset.

Inga personer skadades, men enligt polisen kan detonationen vara den kraftigaste någonsin i Stockholmsregionen.

– Man har fått fram att detonationen skedde utanför entrén, säger polisens presstalesperson Towe Hägg.

Söker svar och tips

Polisen är klara med den tekniska undersökningen i huset, men jobbar vidare på att ta reda på varför explosionen ägde rum och vem eller vilka som ligger bakom den.

– Vi arbetar extremt brett och förutsättningslöst. Det pågår förhör med personer och vi efterfrågar tips. Har man sett något så ska man lämna den informationen till oss så gör vi bedömningen om det har bäring eller inte, säger Towe Hägg.

Vad det är som har exploderat går det enligt polisen ännu inte att säga.

Boende kan få komma in

I och med att polisen är klara på platsen har boende under dagen släppts in i huset för att gå in i sina lägenheter, berättar Towe Hägg.

När det eventuellt går att flytta in igen beror såklart hur skadad respektive lägenhet är.

– Men från polisen sida finns hinder för att de boende kommer tillbaka, säger Towe Hägg.

Inga har sökt hjälp med bostad

Direkt efter explosionen evakuerades huset och stadens socialjour öppnade gymnastiksalen på Gärdesskolan för de som inte hade någonstans att ta vägen.

– Enligt räddningsledningen så fanns det inget behov av lokalen efter klockan fem på morgonen då den stängdes, skriver Madeleine Widerström, kommunikatör på Östermalms stadsdelsförvaltning i ett mejl.

Försäkringsbolagen är de som ordnar hjälp med ersättningsboende om det inte kan lösas på eget håll. Saknas hemförsäkring kan sedan socialförvaltningen hjälpa till, men ingen i huset har bett förvaltningen om hjälp med boende.

– Enligt polisen så har alla drabbade löst boendesituationen, skriver Madeleine Widerström.