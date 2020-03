Coop i Väsby börjar med gratis hemkörning

Christian Håkansson, butikschef på Coop Väsby centrum och Magnus Dahlkar, Dahlkar bygg, kör hem mat gratis till riskgrupper.

Publicerad

Coop i Väsby centrum börjar med gratis hemkörning för dem i riskgrupper för coronaviruset.

Tillsammans med Dahlkar bygg levererar Coop hem matkassarna till kunderna Upplands Väsby.

”Vi är rädda om våra äldre och övriga som befinner sig i riskgruppen för coronaviruset”, skriver Coop på en skylt vid ingången till butiken i Väsby centrum.

– Det är helt ideellt, det är bara för att hjälpa, säger butikschefen Christian Håkansson.

Minska smittrisk och virusexponering

Tanken är att äldre och personer i riskgrupper som vanligtvis måste handla flera gånger i veckan ska kunna minska sin exponering. Kunden kommer in och handlar som vanligt, fast mer sällan.

– Det är många som kommer in och handlar flera gånger i veckan. Då tänkte vi att det kanske är bättre att man kommer in en gång och storhandlar, ställer kassarna här och så kommer killarna från Dahlkarl och kör hem dem.

Leverans samma dag

Det går att beställa mat via Coops hemsida, men just nu är väntetiderna så långa på grund av att många beställer hem matkassar. Butiken i Väsby öppnar vid 07 och har enligt butikschefen Christian Håkansson inte särskilt mycket kunder om man vill passa på att handla i fred.

Coop i Väsby och Dahlkar bygg har kommit överens om att kassarna ska levereras mellan klockan 16 och 19 samma dag.

– Just nu är det sådana ledtider att beställa via Coops hemsida, så det här går snabbare. Men vi kollar hela tiden på vad vi kan göra för att hjälpa de som är mest utsatta. Folk har kanske hemtjänst eller barn som säkert hjälper dem, men många har ju ingen hjälp alls. I stället för att springa runt och exponera sig alldeles för ofta i butiken kommer man in en gång och handlar upp. Vi hoppas kunna erbjuda lite hjälp i alla fall.

Coops lager i Upplands-Bro anställer

Till följd av coronaviruset behöver Coop tillfälligt nyanställa personer till sitt lager i Upplands-Bro.