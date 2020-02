Bostadsförmedlingens sajt stängd efter inloggningsfel

Bostadsförmedlingen i Stockholm

Publicerad

Det går inte att logga in på bostadsförmedlingens i Stockholms sajt efter ett fel under tisdagskvällen, skriver Aftonbladet.

En kvinna som tidningen haft kontakt med hamnade på en annan persons sida när hon loggade in med bank-id.

Det var under tisdagskvällen som bostadsförmedlingen stängde ner sajten efter uppgifterna om ett allvarligt inloggningsfel.

– Vi stängde ner sidan så fort vi blev varse om det här, säger Anna Jonsson, kommunikationsansvarig på bostadsförmedlingen.

På den nedstängda sajten finns ett felmeddelande om att felsökning pågår och att bostadsförmedlingen – på grund av problemen – valt att förlänga svarstiderna på berörda bostäder.

– Vi har ingen nu information just nu, men hoppas att få reda mer under dagen, säger Anna Jonsson, på onsdagsmorgonen.

Fallet med kvinnan är det enda som bostadsförmedlingen har vetskap om.

Under tisdagen ska omkring 700 000 personer i bostadskön fått mejl om att logga in och uppdatera sina uppgifter.