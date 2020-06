I Botkyrka kostar en nybyggd tvåa som i innerstan

Att bostadsrätter på Tingstorget omvandlades till hyresrätter, tror Gabriel Melki (S) har bidragit till att hyran på tvåorna är så dyr.

Över 20 000 nya bostäder behövs byggas i länet varje år – men långt ifrån så många står klara.

De nybyggda bostäder är ofta så dyra att få har råd med dem. I Botkyrka till exempel kostar en nybyggd tvåa i nivå med en lägenhet i innerstan.

Nu ska kommunen se över hur man kan bygga billigare.

Varje år skulle det behövas 22 000 nya bostäder i Stockholms län. Men målet är långt borta.

2018 planerade länets kommuner för 17 259 nybyggda bostäder – men bara 15 176 stod klara.

Det visar en undersökning från Region Stockholm.

– Vi står inför stora utmaningar för att kunna nå det regionala målet om att färdigställa 22 000 bostäder per år fram till 2030. Denna studie gjordes i början på året och resultaten baseras på den ekonomiska situation som rådde då. Det är ännu för tidigt att säga hur covid-19-krisen kommer att påverka bostadsmarknaden, säger Hanna Wiik, förvaltningschef vid tillväxt- och regionplaneförvaltningen i ett pressmeddelande.

I Botkyrka har i snitt 140 bostadsrätter och 120 hyresrätter stått klara per år under 2010-2019, enligt siffror från Region Stockholm. I Salem är motsvarande siffra bara ett fåtal hyresrätter och ett 20-tal bostadsrätter per år.

Salem är en av kommuner i länet som bygger klart minst, och sett till antalet nya bostäder i förhållande till antalet invånare ligger både Botkyrka och Salem under länssnittet.

Billiga hyresrätter efterfrågas

När det gäller bostadsrätter är byggandet i länet någorlunda i takt med efterfrågan. Men för hyresrätter är behovet större än utbudet.

687 000 personer står just nu i Bostadsförmedlingens kö.

Enligt rapporten är förklaringen att marknaden inte tycker att det är tillräckligt lönsamt att investera i nya hyresrätter. De kan inte ta ut tillräckligt hög hyra.

11 500 kronor för en tvåa

Siffror från SCB visar att nybyggda lägenheter kostar i snitt 9 191 kronor per månad.

Dyrast är det i innerstan. Där kostar en lägenhet 2 800 kronor per kvadrat, vilket motsvarar 16 300 kronor i månaden för en trea på 70 kvadratmeter.

I Botkyrka är snittpriset för en nyproducerad trea på 70 kvm 11 100 kronor i månaden, vilket är i nivå med majoriteten av länets kommuner. Men för en nyproducerad tvåa på cirka 50 kvm är priset nästan lika högt som i innerstan. Här kostar den 11 500 kr i månaden, näst dyrast i länet, enligt Regionen.

– Det låter mycket, och inte på den nivå det borde vara. Den enda logiska förklaringen som jag kan komma på är att det har varit några projekt som byggdes som bostadsrätter, men i slutskedet omvandlades till hyresrätter. Bostadsrätter kostar generellt mer att bygga och det kan förklara priset, säger Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, och syftar på lägenheterna som Titania byggde på Tingstorget.

Han berättar att kommunen nu ser över hur man kan hitta sätt att bygga billigare bostäder, och ambitionen är att en plan ska finnas klar senare i år.

I Salem är snittpriset för en nyproducerad tvåa cirka 9 200 kr i månaden, och 11 400 kronor i månaden för en trea.

Stora skillnader i inkomster

Vem som har råd med en nybyggd lägenhet skiljer sig åt.

Om välbeställda hushåll lägger 20 procent av inkomsten på boendet klarar de boendeutgifter på 30 000–40 000 kronor i månaden.

Om hushållen med de lägsta inkomsterna lägger 30 procent på boendeutgifter klarar de en hyra på 7 000 kronor i månaden.

Endast 20 procent av hushållen i Botkyrka har råd med en nyproducerad bostadsrätt och knappt 30 procent av hushållen har råd med en nyproducerad hyresrätt. För ensamhushållen är det ännu färre. Bara 15 procent av dem har råd, vilket är betydligt färre än i resten av länets kommuner.

I Salem har knappt 30 procent av hushållen råd med en nyproducerad bostadsrätt, och runt 40 procent av hushållen har råd med en nyproducerad hyresrätt. För ensamhushållen är det runt 30 procent som har råd med en nybyggd lägenhet.

Krav på inkomst

Hyresvärdarna ställer krav på årsinkomster för att godkänna hyresgäster. I innerstaden krävs 800 000 kronor för sammanboende och 400 000 kronor för ensamboende.

För hyresrätt i Botkyrka krävs en inkomst på 650 000 kronor för sammanboende och 420 000 för ensamhushåll. I Salem är motsvarande siffra 650 000 kronor för sammanboende och 350 000 för ensamhushåll.

I de kommuner som redovisat lägst hyresnivåer i nyproduktionen krävs 500 000 kronor för sammanboende och 275 000 kronor i årlig disponibel inkomst för ensamboende.