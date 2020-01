Ung man från Botkyrka omkom i flygkraschen i Iran

En minnesstund hölls i går. På söndag kommer den omkomne mannen också att uppmärksammas under gudstjänsten.

En ung man från Botkyrka dog i flygkraschen i Iran.

Pastor Hans-Erik Bylund minns honom som varm och omtänksam.

– Han var uppskattad av vänner, församlingsmedlemmar och inom hemtjänsten i Tullinge där han jobbade, säger Hans-Erik Bylund.

Flera svenskar finns bland de omkomna i flygkraschen i Iran. En av dem är en ung man från Botkyrka som var medlem i Botkyrka pingstförsamling, vilket tidningen Dagen berättade om under torsdagen.

– Det var chockartat för oss, han var en varm och mjuk person. Han jobbade så mycket han kunde inom hemtjänsten i Tullinge för att hjälpa familjen som bodde i Iran, säger pastor Hans-Erik Bylund till Mitt i.

”Visste inte vad som hänt dem”

Hans-Erik Bylund berättar att mannen ursprungligen kommer ifrån han Afghanistan och skiljdes från sin föräldrar under dramatiska omständighet under flykten som gick via Iran mot Europa. I Sverige konverterade mannen till kristendomen och blev medlem i pingstförsamlingen.

– Från Sverige sökte han efter familjen i alla flyktingläger. Han visste inte vad som hänt dem. Efter något år sökte han upp mig och sade att han vill åka till Iran för att söka efter dem. Det var ett mirakel att han lyckades hitta dem efter flera år, säger Hans-Erik Bylund.

”Uppmärksamma hans bortgång”

Mannen bodde tills i slutet av förra året hos en värdfamilj i Tullinge. Efter det har han genom Stadsmissionen flyttat in till stan.

– Under gårdagen hade vi en minnesstund där flera av hans kompisar och församlingsmedlemmar var inbjudna. Nu på söndag kommer vi också att uppmärksamma hans bortgång, berättar Hans-Erik Bylund.