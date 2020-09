Hågelbyparken

Botkyrkafestival med stjärnor tillägnas offer för våldet

Linda Pira är en av artisterna som är med i årets upplaga av This is Alby.

Festivalen spelades in i hemlighet i Hågelbyparken.

På lördag sänds festivalen där stjärnor som Linda Pira, Cherrie, Imenella och Jireel uppträder.

Årets This is Alby tillägnas alla offer för gatuvåldet.

Det är kanske den namnstarkaste uppställningen i This is Alby:s sjuåriga historia.

Festivalen som under vanliga omständigheter äger rum i Alby spelades dock in i hemlighet i Hågelbyparken i år och kan bara ses vid ett enda tillfälle på nätet – lördag 5 september klockan 20.

– Det kändes självklart att tillägna This is Alby till alla som fallit offer för gatuvåldet, det är en fråga som är verklighet för många av oss som bor i landets socioekonomiskt utsatta områden. Vi vet att det är en effekt av samhällets strukturella rasism och enorma klassklyftor, vi måste börja prata om människors olika förutsättningar och möjligheter, säger Hendelis Elias, projektledare för This is Alby i ett pressmeddelande.

På scen Artisterna på This is Alby Linda Pira

Cherrie

Jireel

Imenella

Ahmed Berhan (Komiker)

Nora Khalil (Spoken word-poet)

Haval

Jelassi

SHRN

Venus

Unruly Gang (Dans)

Iman Talbani (Konferencier) Se festivalen här (länk) Festivalen kan ses lördag 5 september klockan 20.00 på sajten musiksupporten.se. Visa Dölj

Festivalen drivs till stor del av ungdomar i Alby med stöd av mentorer och i samarbete med olika aktörer. I år är exempelvis Hågelbyparken med i arrangemanget.

– Att kunna bidra till en grymt bra konsert, med en väldigt viktig tillägnan, känns bra. Vi i Hågelbyparken är mycket stolta över att This is Alby spelas in i här i år, även om vi förstås helst hade sett att festivalen som vanligt fått spela med stor publik. Vi hoppas att många människor, unga som gamla, kommer ha glädje av sändningen, säger Cina Staron som är platschef på Hågelbyparken.

Festivalen kan ses på sajten musiksupporten.se.

Det går också att se festivalen på Youtube och på ABF Botkyrka-Salems hemsida.