Brommaartisten Lova nominerad till P3 Guld

Lova Sönnerbo kan knipa priset från Maggio på årets P3 Guldgala.

Tillsammans med artister som Veronica Maggio och Molly Sandén har Brommaartisten Lova chans till att knipa priset för årets popakt på P3 guld.

P3 guld brukar tillsammans med Grammis ses som de mest prestigefyllda musikpriserna som finns att få i Sverige.

I år har Brommaartisten Lova chans att knipa ett av priserna.

Lova Sönnerbo som hon heter är 21 år gammal och hennes musikkarriär minst sagt startat bra. Förra året nominerades hon till priset Framtidens artist på P3 Guldgalan och hennes debutsingel You Me and The Silence var P3:s mest spelade svenska låt under 2018 och den näst mest spelade låten totalt.

Årets pop

Framgångarna har fortsatt under 2019. I september släppte hon EP:n A gentleman’s guide och i slutet av november stod det klart att hon var nominerad till ett P3 Guldpris även i år. Den här gången i kategorin Årets pop.

– Att vara nominerad till Årets Pop på P3 Guld känns helt overkligt. Det var verkligen ingeting jag hade förväntat mig, skriver hon i en kommentar.

Tävlar mot Maggio

Fyra väldigt namnkunniga artister är nominerade i samma kategori som henne. Bland annat Veronica Maggio och Molly Sandén.

– Jag vet inte vad jag ska säga, jag är så otroligt glad över nomineringen och jag känner mig stolt över det jag har skapat. Sen är den ära att få vara nominerad i samma kategori som några av mina stora idoler, skriver hon.

Vem som vinner avgörs på P3 Guldgalan den 18 januari. Om du vill rösta på Lova så kan du göra det här.