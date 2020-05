Bostäder

Coronaeffekt på Hemnet – fler är sugna på att sälja

Både bostadsrätter och villor har lockat till fler klick på Hemnet under april.

Sedan coronavirusets utbrott har antalet bostadsannonser ökat kraftigt på Hemnet, jämfört med motsvarande veckor förra året. Bostadsaffärerna i Bromma verkar tuffa på trots krisen.

– Marknaden i Bromma har i varit i stort sett opåverkad, säger fastighetsmäklaren Pär Gunnarsson.

Stockholmarna surfar på Hemnet som aldrig förr. Både bostadsrätter och villor verkar locka till ett klick. Under april månad ökade antalet sidvisningar med omkring två miljoner i jämförelse med samma månad i fjol.

– Många spenderar mer tid hemma just nu och hade man redan innan tankar om att man bor för trångt kanske den känslan intensifieras nu. Det kan ha fått fler att titta på en större bostad, säger Staffan Tell på Hemnet.

Surfandet kan ha lett till fler köp

Utbudet av både bostadsrätter och villor i Stockholms län är något mindre nu än under samma period förra året. Kanske har det att göra med att stockholmarnas Hemnetklickande har lett till köp. Enligt Staffan Tell vittnar flera mäklare om att det såldes ganska många bostäder i april – framför allt på villasidan. I Bromma finns just nu ett 15-tal villor till salu på Hemnet, och drygt 200 bostäder totalt.

– Ett minus med att köpa en villa är ofta att den ligger långt från stan. Men nu, med tanke på att många jobbar hemma, påverkar avståndet inte lika mycket. Fler verkar värdesätta en större bostad före närheten till stan, säger han.

”Jag är förvånad”

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare på Fastighetsförmedlingen i Bromma, ser att krisen har lett till en viss oro, större försiktighet och en viss prispåverkan – men att antalet bostadsaffärer ändå har legat kvar på samma nivå som tidigare.

– Jag är förvånad, marknaden i Bromma har i varit i stort sett opåverkad under krisen, jag trodde att vi skulle se en större skillnad, säger han.

– I samband med virusets utbrott visste vi inte vad som skulle hända, det var en helt ny situation. Under de första veckorna märkte vi att folk fortfarande var intresserade av att göra bostadsaffärer. Efter påsk fortsatte affärerna, och när vi tittar nu tittar tillbaka har antalet transaktioner varit i stort sett oförändrat jämfört med samma tid förra året.

Färre köper efter öppna visningar

En trend som Pär Gunnarsson pekar på är att allt färre bostäder säljs med öppna visningar. Trenden hade startat försiktigt redan innan krisen, men har förstärkts under de senaste månaderna.

– Vi märker att det framförallt är de som är riktigt intresserade av att köpa som väljer att komma på visningarna.

Vad tror du om utvecklingen för bostadsmarknaden i Bromma under de närmaste månaderna?

– Vi ser att folk fortsatt är intresserad av att byta bostad, i Sverige byter vi huvudsakligen bostad utifrån behov snarare än som en investering, vilket gör att marknaden inte är lika känslig. Och om fler håller sig hemma så blir bostaden ännu viktigare, och man prioriterar bostaden och kanske lägger mer pengar på den.

Bostäder på Hemnet

Tabellen visar antalet nytillkomna bostäder, alltså villor och bostadsrätter som publicerats på Hemnet under april 2019 och 2020, i Stockholms län.

Kommuner Bostadsrätter april 2019 Bostadsrätter april 2020 Villor april 2019 Villor april 2020 Stockholms län 3473 3596 819 726 Botkyrka 67 74 22 32 Danderyd 30 36 19 22 Ekerö 6 3 21 24 Haninge 109 106 52 29 Huddinge 105 97 41 50 Järfälla 91 112 21 25 Lidingö 40 66 20 20 Nacka 167 156 47 44 Norrtälje 60 69 98 94 Nykvarn 1 6 11 11 Nynäshamn 23 20 22 21 Salem 11 11 7 4 Sigtuna 47 42 24 18 Sollentuna 73 85 24 34 Solna 201 207 4 1 Stockholm 1901 1949 103 96 Sundbyberg 143 157 2 5 Södertälje 84 70 19 19 Tyresö 47 59 25 22 Täby 86 88 22 27 Upplands-Bro 27 33 16 11 Upplands Väsby 68 47 13 14 Vallentuna 24 21 31 20 Vaxholm 13 17 8 8 Värmdö 35 49 70 47 Österåker 31 37 79 30

Källa: Hemnet.

Något högre priser

Ett mindre utbud skapar generellt en större konkurrens på bostadsmarknaden. Priserna brukar också följa efter. Under de senaste tre månaderna har priserna för både villor och bostadsrätter ökat något i länet. Villapriserna har stigit lite mer än priserna på bostadsrätter vilket går i linje med Staffan Tells teori.

– Villamarknaden verkar gå starkt. Men om det faktiskt är en effekt av corona kan jag bara spekulera kring.

I Bromma har priserna på bostadsrätter ökat med 0,2 procent under de senaste tre månaderna, och sett till det senaste året har priserna ökat med 4,6 procent.

Bostadspriserna i länet

Tabellen visar prisutvecklingen under de senaste tre månaderna.

Kommun Prisutveckling villor Prisutveckling bostadsrätter Stockholms län 1.5 1,4 Botkyrka 2 -0,3 Danderyd 3.7 0,4 Ekerö -3.6 15,3 Haninge 4.1 -2,5 Huddinge 2.1 -5,6 Järfälla -0.1 -1,3 Lidingö 3.2 2,7 Nacka 1.8 0,1 Norrtälje 2.5 -3,2 Nykvarn F - Nynäshamn 1.8 3,5 Salem 4.5 0,4 Sigtuna 1.9 -2,2 Sollentuna 2.7 -0,7 Solna - -0,8 Stockholm 1.1 0,2 Sundbyberg - 2,6 Södertälje 5.9 0,7 Tyresö 5.5 4,2 Täby 4.5 -0,9 Upplands Väsby 0.4 1,8 Upplands-Bro -1.6 -0,3 Vallentuna 4.1 2,7 Vaxholm - -4,2 Värmdö -2.9 1,2 Österåker 0.7 -2,2

Källa: Mäklarstatistik.

Bostadsmarknaden håller i gång

Än så länge verkar den svenska bostadsmarknaden i sin helhet ha klarat sig bra i coronakrisen. Visningar har gjorts enskilt eller online och försäljningarna fortsätter. Men att säga något om framtiden är svårt. Allt beror på om stockholmarna får behålla sina jobb eller inte.

– Det kraftiga börsfallet i mars skapade en oro. Men nu när det har gått några veckor märker man att livet fortsätter – även om mycket förändrats. Det verkar ha gjort köpare mer beslutsamma igen, säger Staffan Tell.