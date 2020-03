Coronavirussjuk medlem – GF Wermdö ställer in fler träningar

GF Wermdö ställer in alla träningar fram till den 12 mars och hoppar av tävlingar fram till den 22 mars.

Efter att en medlem drabbats av coronaviruset ställer GF Wermdö in träningar även i nästa vecka. Dessutom hoppar klubben av alla tävlingar fram till den 22 mars.

Söndagen den 1 mars deltog medlemmen i GF Wermdö i en träning i Ösbyhallen från klockan 15.00 och framåt. På torsdagen konstaterades att medlemmen insjuknat i coronaviruset covid-19.

Hoppar av tävlingar

Styrelsen svarade med ställa in samtliga träningar resten av veckan.

Nu meddelar klubben att även träningar i början av nästa vecka ställs in. ”I ett första skede ställs samtliga träningar in under perioden 5-12 mars, men läget följs kontinuerligt och träningsuppehållet kan komma att förlängas ytterligare”, skriver föreningen på sin hemsida.

Håller kontakt med skola och kommun

Dessutom stoppar klubben ”all medverkan på tävlingar under perioden 5-22:a mars.”

”Kontakt hålls med kommunen, skola och gymnastikförbundet och föreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer”, skriver klubben.