Lista: Cykelvägar som ska byggas ut

En ny cykelbana kommer att byggas vid Spånga station under 2020.

Publicerad

Fem cykelstråk i Järva och västerort byggs ut eller förbättras 2020.



Akallastråket: En ny gång- och cykelbana öppnade 2019. Södra delen av gc-banan har ännu en tillfällig lösning. Även gc-vägens anslutning till Hjulstastråket återstår att lösa.

Bromstensvägen: Etapp 1, Gamla Bromstensvägen–Herdevägen, var klar 2018. Etapp 2, Herdevägen–Logvägen, påbörjas 2020.

Spångavägen: Breddning av befintlig gc-väg på västra sidan av Spångavägen mellan Enevägen och Enebyvägen. Gc-vägen var klar 2019.

Hässelbystråket, Åkeshov-Brommaplan: Dubbelriktad cykelbana byggs mellan Bergslagsvägen till Brommaplan. Cykelparkering byggs ut med tvåvåningsställ. Klart 2020.

Spånga station: Ny cykelbana på västra sidan av Spånga stationsväg och Bromstensvägen förbi Spånga station. Planerad byggstart 2020.

Under sommaren 2019 inventerade trafikkontoret i Stockholms stad hinder på cykelnätet i stort. Under 2020 ska beslut tas om hindren ska tas bort eller ersättas. Under året ska även åtgärder göras för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningar på de cykelvägar som ska hålla högst standard, det så kallade cykelpendlingsnätet.

Likaså kommer punktinsatser att göras på stadens signalanläggningar, som nya stolpar, nya detektorer, flytt av stolpar, och trimning av trafiksignaler för cyklister.

Under 2020 kommer likaså cirka 2 100 cykelparkeringar att anläggas runt om i staden.