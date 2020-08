Danderyds seniorer blev blåsta på en tråkig sommar

Mitt under paradnumret utanför Annebergsgården i Danderyd.

Publicerad

Blåsorkester spelade utanför kommunens äldreboenden. Allt för att pigga upp seniorerna under coronapandemin.

I slutet av förra veckan var dags för musikaliska stycken utanför Danderyds äldreboenden. Blåsarsymfonikerna stod för uppträdandet.

De är finansierade av region Stockholm och spelar i flera kommuner i länet, totalt runt 50 spelningar i sommar.

– Det här är roligt för alla. Musikerna får något roligt att göra och de äldre får fin musik, säger Lena Jakobsson som är producent på musikaliska.

I kvintetten ingick Per-Markus Heggestad på flöjt, Johanna Orrje på oboe, Lotta Pettersson van den Poel med klarinett, Staffan Eriksson på fagott och

Ida Freij spelade valthorn.

Annorlunda program

Och från de ställen de har spelat på har de bara fått positiva reaktioner.

Att det just blev en blåsorkester som uppträdde under en halvtimme per ställe var bland annat för att konserterna var tvungna att ske utomhus på grund av coronapandemin.

– Vi gör detta för att vår verksamhet stängdes ner i mars och in på äldreboenden kommer man inte och så kommer det nog vara under en lång tid. Vi som blåsorkester kan lätt spela utomhus och ändå höras utan förstärkare och så, säger Lena Jakobsson.

Musiken då?

Jo, under de 30 minuterna spelades en blandning av Mozart, Bellman och Olle Adolphson.

Ungdomarna var först ut

I början av juli skrev Mitt i Danderyd om sommarjobbande ungdomar som höll konsert vid äldreboenden.

Det var mycket uppskattat både hos de äldre och för de som gick förbi på gatan.

Detta var det fjärde året som kulturen i Danderyd haft begåvade ungdomar från Danderyd som uppträtt på kommunens äldreboenden.

– Det har varit lika meningsfullt för ungdomarna som för seniorerna och detta år är det viktigare än någonsin att våra seniorer får fina upplevelser, säger Helena Mannermo Spering som är kultursamordnare i kommunen.