Därför vill staden inte asfaltera grusgångarna i Humlan

Att lägga något annat än grus är inte aktuellt eftersom staden menar att grusgångarna i Humlegården är viktiga ur kulturhistorisk synpunkt

Publicerad

Humlegårdens grusgångar blir för leriga när det regnar och staden borde testa att lägga stenplattor eller asfalt istället.

De skriver en stockholmare i ett förslag – men staden gillar gruset.

I medborgarförslaget står det att gångvägarna i Humlegården blir leriga när det är blött. Staden borde därför kolla över om det går att lägga till exempel stenplattor eller asfalt istället för grus.

Tjänstemännen på Östermalm svarar nu att de är medvetna om problemet med blöta och geggiga gångvägar som till stor del beror på löv som faller till marken och som sedan blir till gegga i gruset under parkbesökarnas fötter.

Extra problematiskt i vinter

Problemen har enligt staden varit extra stora under det blöta och regniga 2019. Löven ska också ha fallit under en längre period under året eftersom det inte kommit någon riktig köldknäpp ännu. Det har därför fallit löv dagligen i Humlan vilket försvårar städningen.

Men att lägga något nytt material är inte aktuellt eftersom staden menar att grusgångarna i Humlegården är viktiga ur en kulturhistorisk synpunkt, men grus är också bättre än asfalt för träden i parken. Dessutom gör gruset att regnvattnet kan sjunka ner i marken.

Under 2020 ska däremot staden utreda om det går att få vattnet att ännu effektivare hamna under markytan och fastna där. På så sätt ska grusgångarnas ytskikt bli torrare och mindre leriga.