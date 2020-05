Nyheter

Direktsändning: Se när korna släpps ut i Sätraskogen

Här är Sätraskogens nya kossor som ska hindra att skogen växer igen och underlätta för ekar, blommor och örter.

Publicerad

På måndagen den 18 maj är det dags för direktsändning av korna släpps ut på betesmarken i Sätraskogen.

ANNONS

ANNONS

Efter ett medborgarförslag som kom in redan 2017 är det nu dags för ett gäng kor att flytta in på betesområdet i Sätraskogen över sommaren, vilket kommer att direktsändas på stadsdelsförvaltningens Youtube-kanal.

– Hela sändningen blir lite som slow-TV, eftersom vi inte kan säga exakt när transporten kommer fram. Man kan låta sändningen rulla och njuta av våren i Sätraskogen även om man sitter hemma vid datorn eller telefonen, säger stadsdelsnämndens ordförande Johan Kling (C), i ett pressmeddelande.

Se direktsändningen av kosläppet här Sändningen går igång på måndag den 18 maj klockan 9-11.

När Sätra byggdes ut på 60-talet försvann samtidigt driften av betesdjur från Sätraskogen, men nu kommer alltså korna tillbaka.

Nu flyttar de in i skogen strax intill Sätrastrandsbadet, för att hindra igenväxning och göra de lättare för ekar, örter och blommor att växa i området.

– Kossornas bete är viktigt för den biologiska mångfalden och bidrar till att hålla landskapet öppet, säger parkingenjör Love Örsan, i ett pressmeddelande.

Tanken är att djuren kommer att hyras in under fyra till sex veckor per år från en bondgård, för att komma tillbaka till betesmarkerna varje sommar framöver.