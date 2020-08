Corona

Ingen distansskola i höst: ”Alla elever ska vara i skolan”

– Elever som kan ska vara i skolan, säger Sofia Nyblom, stabschef vid barn- och utbildningsförvaltningen i Solna.

Publicerad

Den 20 augusti sitter barnen återigen i skolbänken, spända och förväntansfulla terminens första skoldag. Och det är just i skolbänken som barnen ska undervisas, säger Solna stad.

ANNONS

ANNONS

Solen går ner allt tidigare om kvällarna och sommarlovet närmar sig sitt slut. Efter en vår kantad av coronaoro, frånvaro och distansundervisningar drar kommunen åt tyglarna när barnen återvänder till grundskolan.

– Elever som kan ska vara i skolan, säger Sofia Nyblom, stabschef vid barn- och utbildningsförvaltningen i Solna.

Inga aktiviteter som kräver kollektivtrafik

Rutinerna i Solnas skolor fortsätter. Idrottsundervisningen justeras, avstånden i matsalen består och såväl elever som anställda ska vara hemma om de uppvisar symptom på covid-19. Under våren ställdes simskolan in men öppnade i maj för de elever som behöver ett fullständigt idrottsbetyg, och ännu fler evenemang kan komma att ställas in.

– Vi har bestämt oss för att ställa in sånt som kräver kollektivtrafik, men om det går att anordna en friidrottsdag i närheten så har vi det, säger Sofia Nyblom.

I höst kommer kommunen inte erbjuda hem- eller distansundervisning för grundskolebarn utan en giltig anledning, oro för corona är inte en av dem.

– Våra skolor har gjort ett jättebra arbete med frånvarouppföljning och verkligen följt upp de elever som har varit hemma orimligt lång tid, där det har funnits en oro. I början lät vi eleverna vara hemma utan att få ogiltig frånvaro, men när vi slutade med det följde vi upp de eleverna som var borta utan giltigt frånvaroskäl.

ANNONS

Vad tar ni med er från pandemin och in i framtiden?

– Vi förbättrade vårt uppföljningsarbete på elevernas resultat så att ingen hamnar mellan stolarna, det vill vi hålla i. Vi har redan en välfungerande process för det men det är ännu viktigare under pandemin, säger Sofia Nyblom.