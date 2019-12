Dragomir från Aspudden är en av årets stjärnor på slottet

Dragomir Mrsic slog igenom i filmen Snabba cash.

Snart sänds SVT:s "Stjärnorna på slottet".

För Dragomir Mrsic från Aspudden blev inspelningen omtumlande.

– Det var mycket känsliga saker som kom upp under min dag, säger han.

Dragomir Mrsic bor i Aspudden och är en känd skådespelare. I somras checkade han in på Lejondals slott, som ligger mellan Bålsta och Kungsängen, för att spela in Stjärnorna på slottet.

Med på slottet i år var också Pernilla Wahlgren, Björn Kjellman, Måns Möller och Julia Dufvenius Wollter.

– Det var skitkul att spela in. Härliga människor, god mat och så bodde vi ju på ett slott, säger Dragomir Mrsic.

Omtumlande att prata om sig själv

Inspelningen pågick i en vecka. Programmets upplägg är som vanligt – alla deltagare är värdar för varsin dag med aktiviteter och samtal runt måltider.

Dragomir Mrsic tyckte att det var omtumlande att berätta om sig själv.

– Det var mycket känsliga saker som kom upp under min dag. Döden, nära anhöriga. Men det gick bra, säger han.

Öppnade sig

När Dragomir Mrsic fick frågan om att medverka i programmet blev han först förvånad. Men det var aldrig någon tvekan om att tacka ja.

– Jag är ju från betongen och ickesvensk. Jag blev superglad och kände mig ärad över att få vara med, säger han.

Efter programmet har han träffat och umgåtts med flera av de andra deltagarna.

– Vi kom varandra nära eftersom vi öppnade oss, säger han.

Fakta Stjärnorna på slottet – då sänds programmen 28/12 Dragomir Mrsic 4/1 Julia Dufvenius Wollter 11/1 Måns Möller 18/1 Björn Kjellman 25/1 Pernilla Wahlgren Källa: SVT Visa Dölj

”Go with the flow”

Stjärnorna på slottet har premiär den 28 december och först ut att ha en egen dag är Dragomir Mrsic. Han är lite nervös inför hur svenska folket ska ta emot honom.

– Men samtidigt vet jag vem jag är. Det är bara go with the flow, säger han.