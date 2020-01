Ett år efter bankrånet i Djursholm – vad hände sedan?

Mitt i Danderyd bevakade rånet på Handelsbanken i Djursholm i flera artiklar under våren 2019.

Publicerad

Den 28 januari 2019 utsattes Handelsbanken i Djursholm för ett rån. Sedan har det varit tyst. Vad har egentligen hänt sedan dess?

För ett år sedan, den 28 januari 2019, backade en silverfärgad bil av större modell upp på Handelsbankens baksida i Djursholm. Det ägde rum strax innan stängningsdags.

Ut ur bilen hoppade en handfull maskerade män med verktyg och tog sig upp till personalingången där de bröt sig in i banken. Sekunder senare springer flera ur personalen ut ur banken. Både på framsidan och baksidan.

Rånarna gick raka vägen till banklokalens bankfack och bröt sig in i några av dessa.

– Ett fåtal bankfack drabbades vid inbrottet vid kontoret i Djursholm, sa Johan Wallqvist som är presschef på Handelsbanken till Mitt i dagarna efter rånet.

Fotanglar på vägen mot Djursholm

När rånarna sedan kom ut ur banken samma väg som de kom in och hoppade in i bilen har polisen redan larmats. Ett vittne pratade med polisens larmcentral och såg under tiden hur rånarna åkte från platsen.

Med sig hade de väskor med stöldgods från bankfacken.

Den silverfärgade bilen körde i väg norrut och minuter senare kom polisen till Djursholms torg.

Flera personer rapporterade att fotanglar hade lagts ut på Stockholmsvägen för att försvåra för polisen i jakten på rånarna.

– Det var ganska mycket fotanglar som hittades, säger Ulrika Mellqvist, som är förundersökningsledare på Täbypolisen.

Senare under kvällen hittade polisen flyktbilen i närheten av Hildingavägen i Djursholm.

Utredning lades ned

Polisens arbete fortsatte under våren förra året. Tekniska undersökningar gjordes både i banken och i den påträffade flyktbilen. Flertalet vittnen hördes också men polisen hittade aldrig någon misstänkt.

Den 24 juni lades utredningen ned efter beslut av chefsåklagare Peter Claesson.

I rapporten skriver åklagaren att vidtagna åtgärder inte har lett till att någon kan misstänkas för brotten.

Polisen fåordig

Trots det är det fortfarande svårt att få fram detaljer från rånet.

– Då det är så att om det dyker upp saker som gör att utredningen tas upp igen. Därför råder förundersökningssekretess, säger Ulrika Mellqvist.

Vad kan det vara för nya saker?

– Det kan vara om det kommer in nya vittnesuppgifter eller något annat eller att man kanske hittar gods från stölden, säger hon.

Grov stöld – inte rån

Trots det spektakulära tillvägagångssättet rubricerade polisen rånet som grov stöld. Detta på grund av att det inte kunde bevisas att de maskerade personerna använde vapen.

Tre veckor sker en snarlik stöt i Hässelby. Också den mot Handelsbanken. Fem maskerade personer med kofötter körde in en bil genom bankfönstret och gick raka vägen in till bankfacken.

Några av dessa kunde gripas under en intensiv polisjakt efter rånet.

I höstas kom domen där två av dem dömdes till tre års fängelse vardera.

Om dessa två bankkupper har med varandra att göra är inget som polisen kommenterar. Ulrika Mellqvist konstaterar bara att inga nya bankrån har ägt rum.

– Det har varit lugnt på den fronten den senaste tiden, säger hon.

