SPORT

Eldsjälen Lennart slutar att sälja lotter vid Coop Rotebro

Torsdagar till söndagar ägnade Lennart hela arbetsdagar åt att sälja lotter vid Coop för sitt hjärtas klubb Rotebro IS.

Publicerad

Under nästan 70 år har Lennart Liljegren gjort ovärderliga insatser inom en rad områden för Rotebro innebandy och fotboll.

Nu väljer han av hälsoskäl att sluta sälja lotter vid Rotebro handelsplats, meddelar Rotebro IS IBK på sin hemsida.

ANNONS

ANNONS

Lennart Liljegren började i Rotebro IS som 16-åring och har genom åren varit en aktiv fotbollsspelare samt ledare i fotboll, bandy och ishockey.

– Jag kom in i klubben via kompisar och spelade fotboll i juniorlaget och sedan A-laget, plus bandy, och så var jag med som ledare och bildade ishockeylaget 1956, sa Lennart Liljegren tidigare till Mitt i.

Han har dessutom arrangerat bingokvällar och sålt lotter på Rotebro handelsplats sedan Bingolotto startade 1989 – och hade då redan ägnat många år åt att dra in pengar till Rotebro IS genom bingo, lottförsäljning och bilbingo på Norrvikens IP.

Drivs av kärleken

Det som drivit Lennart Liljegren är kärleken till Rotebro IS.

– Jag har en så stark klubbkänsla, och så tycker jag om att jobba. Jag har fått mycket tillbaka också, olika utmärkelser och diplom och efter klubbens 100-årsjubileum 2018 fick jag och min fru gå på Idrottsgalan. Det var en upplevelse, det var toppen! Sa han tidigare till Mitt i.

Slutar av hälsoskäl

Men nu, vid 84 års ålder, väljer Lennart Liljegren av hälsoskäl att avsluta sitt åtagande.

Rotebro IS innebandyklubb skriver på sin hemsida att de inte nog kan uttrycka sin tacksamhet över hans insatser under alla dessa år.

”Tusen tack”

Carl Schweiler, medlem i styrelsen och ansvarig för junior- och damverksamheten i Rotebro IS IBK, har haft förmånen att lära känna Lennart genom bingolottoförsäljningen.

– En större eldsjäl går nog inte att hitta. Hela hans hjärta lyser Rotebro IS. Tusen tack för allt du gjort för föreningarna genom alla år, du är för alltid inskriven i historien. TACK!, säger han till hemsidan.