Elisabeth vill ha hjälp med att undersöka Blackebergs ljud

"Vi ska använda mobilen för att skapa konst" säger Elisabeth Wärnfeldt.

Publicerad

Hur låter Blackeberg? Det ska operasångerskan Elisabeth Wärnfeldt ta reda på. I mars hålls tre workshops på Blackebergs bibliotek där alla uppmanas ta med sin mobil och spela in.

– Det är ett sätt att återta vår förort efter alla tunga saker som har hänt, säger hon.

ANNONS

ANNONS

Elisabeth Wärnfeldt tittar fram mellan bokhyllorna på Blackebergs bibliotek. Hit är hon inbjuden för att tillsammans med lokalborna upptäcka ortens olika ljud. Själv har hon en synnedsättning som har fått henne att tänka mer och mer på det som hörs i vår vardag.

– Det är ett sätt att lära känna sin miljö på ett djupare vis, säger hon.

”Blackebergsborna är lokalpatrioter”

Rent praktiskt så uppmanas Blackebergsbor att anmäla sig och sedan ta med sin mobil till biblioteket under något av de tre tillfällena och dokumentera ljud i närheten. Kanske låter grillen på något speciellt sätt? Kanske hörs andra ljud när fontänerna på torget inte är igång?

Det har hänt tunga saker i Blackeberg. Såren läker inte av sig själva. Det måste vi göra tillsammans det här är ett sätt att göra det Elisabeth Wärnfeldt

– Deltagarna spelar in det som låter just där och sedan samlas materialet in, säger Hanna Stjernfeldt, bibliotikarie.

Hon tror att många Blackebergsbor kommer vara med och bidra.

– Det finns en stark lokalkänsla här. Blackebergsborna är riktiga lokalpatrioter, säger hon.

ANNONS

Konst – ett sätt att återta förorten

För Elisabeth Wärnfeldt är ljudkonsten ett sätt att föra samman Blackeberg. Senast i tisdags dömdes en man för mord på en 23-årig man som sköts till döds utanför sitt hem i somras.

– Det har hänt ganska mycket tunga saker i Blackeberg. Men det finns inga kameror i världen som kan återta vår förort. Och såren läker inte av sig själva. Det måste vi göra tillsammans det här är ett sätt att göra det, säger hon.

De samlade klippen kommer att sättas ihop till en ljudinstallation som visas upp på Bio Kaskad den 23-25 april.