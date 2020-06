Enfiligt på E 18 vid Arninge i sommar

Så här ska det se ut i Arninge när allt är klart.

Publicerad

I höjd med Arninge blir det enfiligt på E 18 från och med nästa fredag.

ANNONS

ANNONS

Trafikverket stänger av ett av två körfält i vardera riktning mellan den 27 juni och den 7 augusti på E 18 vid Arninge. Detta på grund av de arbeten som just nu pågår med att bygga en gångbro över Norrtäljevägen. Den ska bli en del av den nya Arninge station. Trafiken leds under tiden in på en tillfällig väg.

Under avstängningen passar Trafikverket på att byta ut vägkonstruktionen, som är i dåligt skick på denna sträcka. Vägen byggdes redan på 60-talet.

Ny asfalt

Risk finns för köer vid tät trafik.

Dessutom renoveras bron över E 18, som bland annat ska få ny asfalt.

Arbetena är ett led i att Arninge ska bli knutpunkt för nordostkommunerna där man ska kunna ta både Roslagsbana och bussar. Perrongen står klar sedan 2018 men börjar användas först när hela stationsområdet är färdigt, vilket beräknas bli nästa år.