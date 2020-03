Enskedebon Anna Bergendahl tävlar i Mellofinalen

Anna Bergendahl klarade pressen.

Publicerad

Enskedebon och tidigare Mellovinnaren Anna Bergendahl tävlar i 2020 års Melodifestival. Efter andra deltävlingen stod det klart att hon gick vidare med bidraget Kingdom come, som hon tävlar med i Friends Arena på lördag.

ANNONS

ANNONS

Anna Bergendahl debuterade i Mello 2010. Då gick hon och vann hela kalaset med låten This is my life.

Sedan dröjde det hela nio år innan hon ställde upp i festivalen igen. I våras tävlade hon med låten Ashes to ashes – som slutade på en tiondeplats i finalen i Friends arena.

Oddsen pekar på topplacering

Nu är dags igen för sångfågeln från Enskededalen. I Melodifestivalen 2020 tävlar hon med bidraget Kingdom come. Bidraget har skrivits av Bobby Ljunggren, Thomas G:son, Erik Bernholm och artisten själv.

Anna Bergendahl gick vidare från deltävling 2 i Göteborg den åttonde februari. Lördagen den 7 mars är dt dags för den stora finalen i Friends Arena, då hon tävlar mot bland andra Dotter, Hanna Ferm och Robin Bengtsson.

Anna Bergendahl är tillsammans med Dotter och Hanna Ferm en av de tre som tippas ta hem segern och få representera Sverige i Eurovision Song Contest i Rotterdam i maj.